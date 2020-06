The Batman, il look del Pinguino di Colin Farrell in una suggestiva fan art

Una suggestiva fan art di Colin Farrell mostra come potrebbe essere il look dell'attore nei panni del Pinguino in The Batman, film diretto da Matt Reeves, che vede la star irlandese nei panni dell'iconico villain Oswald Cobblepot. Reeves ad inizio anno aveva annunciato l'ingaggio dell'attore con una divertente gif animata.

L'ultima versione per il grande schermo del Cavaliere Oscuro vedrà Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, con Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista e Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred.

Il casting di Colin Farrell prevede un Pinguino meno freak e cartoonesco di quello rappresentato da Danny DeVito in Batman - Il ritorno di Tim Burton.



Al momento non sono state rilasciate immagini ufficiali sul personaggio del film di Matt Reeves, quindi sul web s'ipotizzano quelli che potrebbero essere i look con i quali vedremo il Pinguino.

Su Instagram l'artista digitale William Gray ha creato la sua interpretazione del look di Colin Farrell, scegliendo una versione 'classica' del personaggio rispetto a quella burtoniana.

Il monocolo e il cravattino aristocratico sono due simboli che contraddistinguono anche questa fan art del Pinguino, con Farrell invecchiato e maggiormente paffuto.

Robert Pattinson ha scoperto di aver ottenuto il ruolo sul set di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan. A fine maggio è stato autorizzato il ritorno sul set di The Batman di Robert Pattinson, dopo il lockdown causato dal Coronavirus.