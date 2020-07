The Batman, look classico per il Pinguino di Colin Farrell in questa fanart

C'è sempre più hype nei confronti di The Batman, specialmente ora che è stata annunciata una serie tv ambientata nello stesso mondo per HBO Max. Ma ciò che più attendono molti fan è scoprire come saranno i villain del film, in particolare il Pinguino di Colin Farrell.

Quando Colin Farrell venne annunciato (e poi, successivamente, confermato) come interprete del Pinguino, è stata un po' una sorpresa per i fan DC, che anche a seconda delle voci che giravano, si aspettavano più qualcuno come Jonah Hill o Josh Gad (il primo pare fosse tra i papabili, il secondo rivelò poi che si trattava più che altro di una battuta ricorrente tra lui e Matt Reeves... E l'internet).

Eppure, fu proprio l'attore di Daredevil e Animali Fantastici (in cui, ricordiamo, in entrambi i casi interpretava il villain di turno) a spuntarla, e a essere eletto come nuovo volto per il ruolo.

Adesso però tutti si chiedono quale aspetto avrà Colin Farrell nel film, e sebbene sia stato confermato che indosserà delle protesi facciali per dargli quell'aspetto grottesco visto anche nei fumetti, non sappiamo ancora bene quale sarà il risultato.

Così l'artista BritEdit su Instagram ha pensato di sopperire alla mancanza di immagini finora con una fanart in cui l'attore sfoggia il classico monocolo dei fumetti.

"Non vedo l'ora di vedere Colin Farrell nei panni del Pinguino. Voi cosa vi aspettate?" scrive nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

E voi, che ne pensate di questa fanart? Fateci sapere nei commenti.