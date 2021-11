The Batman, nuovo logo e poster ufficiale! Ci sono Bruce Wayne e Catwoman

Il secondo trailer di The Batman ha svelato che Bruce Wayne e Catwoman saranno più che alleati nel prossimo cinecomic della DC Films, e adesso il nuovo logo ufficiale del prossimo film sul Cavaliere Oscuro sembrerebbe confermarlo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, The Batman è tornato a mostrarsi con un nuovo banner ufficiale: l'immagine è molto simile a quella del primo logo utilizzato finora per sponsorizzare il film Warner Bros., con l'aggiunta però delle figure di Batman e Catwoman fianco a fianco. Il regista Matt Reeves e la co-protagonista Zoe Kravitz, del resto, in più di un'intervista promozionale hanno sottolineato quanto Selina Kyle sarà fondamentale in questa nuova versione della storia del Cavaliere Oscuro, dunque la presenza di Catwoman in bella mostra nel nuovo logo ufficiale del film sembrerebbe arrivare come di tacita conferma.

Ricordiamo che The Batman uscirà il 4 marzo 2022: il film sarà totalmente separato dal DCEU e avrà luogo in un universo narrativo in cui Bruce Wayne è Batman già da un anno prima dell'inizio della storia; per quanto riguarda la trama, invece, il Cavaliere Oscuro sarà coinvolto in una caccia al serial killer quando un misterioso nuovo villain noto come Enigmista inizierà a mietere vittime in tutta Gotham, lasciando indizi che puntano ad un segreto sepolto nel passato della famiglia Wayne. Batman, insieme a Catwoman e gli alleati James Gordon e il maggiordomo Alfred, dovrà vederla anche con i gangster il Pinguino e Carmine Falcone.

Nel frattempo, un'indiscrezione che se confermata avrebbe del clamoroso vuole Barry Keoghan come nuovo Joker: l'attore è stato annunciato ufficialmente nel cast di The Batman, ma il suo ruolo è ancora tenuto segreto.