The Batman, Lee Bermejo omaggio Year One di Frank Miller in un artwork spettacolare

In attesa di capire quando avremo modo di poter ammirare delle nuove immagini ufficiali del film o anche un full trailer, sono il talento e la mano creativa di Lee Bermejo che ci regalano oggi un nuovo assaggio artistico del The Batman scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson.

Come condiviso infatti via Twitter da Discussing Films, Bermejo - stimato fumettista - ha deciso di omaggiare lo splendido Batman: Year Movie di Frank Miller e Dave Mazzucchelli con un sensazionale artwork pensato come locandina ufficiale di The Batman, imitando proprio la struttura della cover di uno dei fumetti sul Cavaliere Oscuro più importanti e amati nell'intera storia editoriale del personaggio.



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Andy Serkis, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Peter Sarsgaard. Vi rimandiamo anche alle nuove foto del Pinguino e di Catwoman, arrivate recentemente sempre dal set di Liverpool.



Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 4 marzo 2022.