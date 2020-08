The Batman, leak dà il via alle speculazioni: cosa vedremo al DC FanDome?

Cresce l'attesa per il mega-evento virtuale DC FanDome, e mentre tutti ci stiamo chiedendo già da un po' cosa ci verrà mostrato in quell'occasione, un leak potrebbe averci dato qualche indizio su The Batman.

Qualche settimana fa facevamo ipotesi sui possibili reveal o annunci per il DC FanDome, ma oggi sono gli utenti del web a chiedersi cosa mai potrebbe regalarci l'evento virtuale che toccherà ogni angolo del DC Universe, dal cinema alla televisione, passando anche, ovviamente, per i fumetti e i videogiochi.

In particolare, un recente leak riguardante The Batman ha alimentato la curiosità e le speculazioni sul tipo di materiale promozionale che potrebbe essere mostrato per l'occasione.

Nel post di reddit che trovate anche in calce alla notizia (in russo, lingua che non pratichiamo, per cui ci fidiamo della traduzione), potete vedere infatti che si parla di un teaser di 30 secondi, e che viene menzionato il nome di James Gordon, il commissario di polizia interpretato da Jeffrey Wright.

L'argomento di discussione principale sembra essere l'effettiva capacità del ruolo di Wright nel teaser, e la durata del teaser stesso: è il teaser a durare 30 secondi, o sarà il Commissario Gordon ad apparire/parlare allo scoccare del trentesimo secondo di un trailer in realtà più lungo? Chi può dirlo.

Ma il 22 agosto è vicino, e non manca molto per scoprirlo.