The Batman, si lavora al trailer del film: lo vedremo al DC Fandome?

Alexander Gavrilin, il doppiatore russo di Robert Pattinson, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto nella quale si vede un foglio di carta con la scritta 'Teaser for The Batman' e 'Jim Gordon'. La storia è stata in seguito rimossa ma lo 'scivolone' potrebbe aver involontariamente anticipato l'imminente uscita del trailer di The Batman.

Che sia davvero il DC Fandome l'evento al quale verrà affidato il primo teaser trailer di The Batman? A questo punto è chiaro che il film è ormai entrato nella fase di doppiaggio, quindi è davvero possibile che per il DC Fandome il trailer sia pronto per essere mostrato al mondo.



The Batman è il nuovo film legato all'universo dell'Uomo Pipistrello. L'eredità di Ben Affleck è stata raccolta da Robert Pattinson, che subentra alla star di Gone Girl, originariamente protagonista e regista del film.

Pattinson è stato accolto con diverse polemiche dai fan ma diversi colleghi l'hanno elogiato per le qualità mostrate sul set; Zoe Kravitz l'ha definito come la miglior scelta possibile per il ruolo.

Nel cast del film anche Kravitz nel ruolo di Catwoman, Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon, Andy Serkis nelle vesti di Alfred, Paul Dano nel ruolo de l'Enigmista e Colin Farrell nella parte del Pinguino.

Robert Pattinson si è addormentato ad una manifestazione in suo onore... dimostrando di avere tutte le caratteristiche necessarie per il ruolo di Bruce Wayne.