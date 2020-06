The Batman: Lakeith Stanfield diventa un micidiale Joker per la saga con Robert Pattinson

Una nuova fan art realizzata dal celebre artista ApexForm immagina che aspetto potrebbe avere Lakeith Stanfield nei panni di Joker in The Batman, la prossima saga della DC Films scritta e diretta da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson.

Stanfield, che in passato si era auto-candidato per ereditare il ruolo di Joker e che da allora è diventato una delle scelte preferite dei fan, è stato visto recentemente in due film di grosso successo come Diamanti Grezzi e Cena con delitto, entrambi derivati dal successo incredibile della serie FX Atlanta. L'artista grafico ApexForm ha deciso di immaginare Stanfield nei panni del Joker, personaggio che negli ultimi mesi è valso a Joaquin Phoenix il suo primo Oscar grazie all'interpretazione in Joker di Todd Phillips.

Cosa ve ne pare? Secondo voi Stanfield sarebbe il Joker giusto? Ditecelo nei commenti.

Nel caso vi foste persi la notizia delle ultime ore, vi ricordiamo che The Batman sarà ufficialmente mostrato a tutto il mondo durante l'evento DC FanDome, che andrà in streaming il 22 agosto per un arco di 24 ore e sarà completamente gratuito in tutto il mondo, Italia compresa. James Gunn porterà in collegamento tutta la sua nuova Suicide Squad, e ci si aspetta che Matt Reeves farà lo stesso col suo cast altrettanto importante, che include oltre a Pattinson anche Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Paul Dano, Colin Farrell, Peter Sarsgaard e John Turturro. I fan si aspettano di vedere durante l'evento anche le prime immagini ufficiali del film, le cui riprese si sono protratte per il 25% del totale prima del lockdown causato dalla pandemia e che riprenderanno ufficialmente nelle prossime settimane.