The Batman: Kristen Stewart pensa che Robert Pattinson sia perfetto per la parte

Negli scorsi mesi è arrivata l'ufficialità che Robert Pattinson sarebbbe stato il nuovo Batman al cinema e l'attore può contare nel supporto di Kristen Stewart, che ha condiviso con lui il set per la saga di Twilight.

Da vampiro e uomo pipistrello il passo può sembrare breve, eppure per Pattinson c'è la pressione di dover interpretare un ruolo iconico e di doversi confrontare con le prime reazioni dei fan DC, non del tutto entusiaste della scelta. L'attore sarà anche il più giovane interprete di Bruce Wayne, per un bel carico di responsabilità, al punto tale che Christopher Nolan gli ha dato alcuni consigli sul ruolo. Però, Pattinson sembra avere le spalle coperte e riceve il supporto dei colleghi. Dopo le belle parole spese da Tom Holland nei suoi riguardi, anche Kristen Stewart ha preso lesue parti. "Penso che sia l'unico a poter interpretare quella parte", ha raccontato l'attrice ai microfoni di Variety durante il Toronto International Film Festival dove è impegnata con la promozione del suo nuovo film Seberg. "Sono così felice per lui. Quando l'ho saputo ho subito pensato 'è fantastico'".

L'attrice ha anche scherzato sulla possibilità di raggiungere il collega in un nuovo film sui supereroi, ipotesi che l'ha trovata ben disposta: "non rifiuterei un'opportunità simile".



Cosa ne pensate di Robert Pattinson come nuovo volto di Batman?