The Batman, Kristen Stewart come Joker nei film di Robert Pattinson? Risponde la star!

Il nuovo trailer di The Batman presentato nei giorni scorsi al DC FanDome 2021 ha riportato i fan nel neonato universo narrativo creato da Matt Reeves per la DC Films, e alcuni hanno iniziato a domandare alla major di ingaggiare Kristen Stewart per il futuro ruolo di Joker.

Col primo capitolo della saga con protagonista Robert Pattinson che avrà come villain principali l'Enigmista e il Pinguino (e, chissà, forse in segreto anche Hush) i fan hanno già iniziato a guardare oltre verso il prossimo futuro per l'introduzione di un nuovo Joker: chiaramente è impensabile che un'iterazione del cavaliere oscuro così promettente e così dark rifiuti di includere una propria versione dell'arcinota nemesi di Batman, interpretata recentemente da attori del calibro di Jared Leto e Joaquin Phoenix, quest'ultimo addirittura vincitore di un Oscar. Molti sono infatti convinti che per vedere Joker in questo nuovo universo narrativo non sarà una questione di 'se' ma di 'quando', e alcuni fan hanno già scelto il perfetto 'chi': anzi la campagna a favore di Kristen Stewart ha ottenuto così tanta risonanza che l'attrice stessa ne ha parlato nel corso di una recente intervista con Variety.

"Amo l'energia che c'è dietro questa storia", ha spiegato la star. "Ma questo personaggio è stato già interpretato così bene in passato. Al solo pensarci, mi viene in mente che forse si potrebbe tentare qualcosa di diverso, ma di sicuro adoro quel gusto. Troviamo qualcos'altro, magari? Sono totalmente disposta ad interpretare una persona strana e spaventosa. Facciamo qualcosa di nuovo".

The Batman uscirà il 4 marzo 2022. Quali sono le vostre aspettative? In futuro vorreste vedere unn nuovo Joker o siete ancora suggestionati dalla possibilità che Robert Pattinson incontri Joaquin Phoenix? Ditecelo nei commenti.