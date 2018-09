The Batman: Kit Harington in corsa per diventare il prossimo Uomo Pipistrello?

A quanto pare la star de Il trono di spade, Kit Harington, sembra sia entrata nel radar della Warner Bros. per interpretare Bruce Wayne/Batman nel prossimo film sull'Uomo Pipistrello, diretto da Matt Reeves. Un'ipotesi che circola in queste ore su diversi media americani e che potrebbe dare qualche indicazione in più sulla ricerca della Warner.

Secondo il sito Revenge of the Fans, lo studio ha richiesto dei modelli digitali di Harington per farsi un'idea di come potrebbe apparire con l'iconico costume del cavaliere oscuro.

Questo non significa che il Jon Snow televisivo sia realmente in corsa per il ruolo ma potrebbe dare un'indicazione più precisa della tipologia d'attore che Warner Bros. e Matt Reeves stanno cercando per The Batman.

Alto circa 1 metro e 72 centimetri, Kit Harington rispecchia più o meno lo stesso profilo di Jake Gyllenhaal e Jack Huston, altri due nomi papabili per il ruolo.

Potrebbe essere davvero Kit Harington il prossimo Batman, succedendo a Ben Affleck in The Batman? Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate?

Nelle scorse ore sull'argomento casting-Batman aveva scherzato Ryan Gosling, affermando che interpreterebbe Bruce Wayne solo se alla regia ci fosse Damien Chazelle.

Dopo il ricovero di Ben Affleck in rehab, Warner Bros. è alla ricerca di un valido sostituto dell'attore e regista di Boston.

Kit Harington in questi giorni è al Toronto International Film Festival, dove ha presentato The Death and Life of John F. Donovan, l'ultimo film diretto da Xavier Dolan.