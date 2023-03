The Batman, Kanu Reeves è Deathstroke in una nuova fan art!

Non è la prima volta che Keanu Reeves viene coinvolto nell'universo DC. L'attore è stato protagonista di Constantine ma, al momento, sembra che alcuni fan siano interessati a vederlo nell'universo di The Batman. Una nuova fan art è stato raffigurato nei panni di Deathstroke, celebre villain "bendato".

Mentre Keanu Reeves si è mostrato scettico sul sequel di Constantine sembra che i fan vogliano nuovamente vederlo tornare nell'universo DC anche in vesti differenti ed imprevedibili. Le fan art sono il modo più semplice con cui gli appassionati riescono a realizzare i propri sogni mettendo su carta i loro desideri. Così è successo anche per l'attore di John Wick. Secondo molti, infatti, potrebbe essere un'ottima scelta per interpretare Deathstroke.

Al momento non sappiamo quando il personaggio (e se) apparirà in live action ma alcuni lo vedrebbero perfettamente inserito nell'universo noir del Batman di Matt Reeves. A creare il concept dell'attore nelle vesti del villain è stato l'artista @Youssef_Defenshi che ha pubblicato il disegno sul proprio profilo Instagram lasciando navigare la fantasia dei fan più accaniti ed appassionati. Non è la prima volta che Kanu Reeves viene avvicinato al mondo dei cinecomic. Per anni l'attore è stato accostato al ruolo di Moon Knight nell'MCU, prima che venisse affidato ad Oscar Isaac, e poi a quello di Ghost Rider.

In realtà sembra che il sogno di Kanu Reeves sia quello di interpretare Wolverine nel Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!