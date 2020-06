The Batman, Justice League e tanto altro: ecco il programma completo di DC FanDome!

Nei giorni scorsi era stata menzionata la possibilità di una convention virtuale intitolata DC FanDome organizzata da Warner Bros. e DC Films per presentare prossimi film in arrivo, inclusi progetti attesissimi come The Batman e Zack Snyder's Justice League.

Così come il Comic-Con di San Diego, che si farà virtuale per la prima volta in assoluto questa estate, ad agosto la Warner Bros. salirà sul carro dello streaming con DC FanDome, che si svolgerà interamente online il 22 agosto alle 10 PDT e sarà accessibile in tutto il mondo (anche in Italia) per 24 ore.

La "convention" sarà composta da sei diverse aree tematiche, denominate Hall of Heroes, DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse e DC FunVerse, e tutte saranno completamente gratuite. Gli annunci si concentreranno su WB Games, Film, TV e fumetti, oltre a un'opportunità senza precedenti di ascoltare il cast e i creatori dietro i film e le serie TV in arrivo. Il comunicato stampa non specifica cosa, esattamente, bisogna aspettarsi dall'evento, ma sembra davvero che sarà molto simile ai famosi panel in stile SDCC, con sceneggiatori, registi e le star dei film o show tv che offriranno retroscena e anticipazioni. Occhi puntati, ovviamente, sui primi possibili trailer di The Batman di Matt Reeves, Justice League di Zack Snyder e The Suicide Squad di James Gunn, tutti e tre in arrivo nel 2021 (si, il girato di The Batman è molto in ritardo ma la produzione ha già girato il 25% del totale).

Qui sotto tutti i titoli che parteciperanno:

Cinema

Aquaman

The Batman

Black Adam

SHAZAM!

Justice League: SnyderCut

The Suicide Squad

WonderWoman 1984

Serie TV