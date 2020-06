The Batman, Jurassic World 3 e Shang-Chi: le riprese sono ancora un miraggio?

Nei giorni scorsi sono stati diffusi i protocolli di sicurezza per poter tornare finalmente sui set, ma a quanto pare è ancora presto per parlare delle riprese. Secondo quanto riportato da The Wrap, infatti, le restrizioni stanno mettendo in grossa difficoltà grandi produzioni come The Batman, Jurassic World: Dominion e Shang-Chi.

"Gli studios devono ancora determinare come implementare questi protocolli in progetti di varie dimensioni, in particolare per blockbuster come Jurassic World: Dominion, The Batman e Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" scrive il sito (via Comicbook.com).

Sono anche ancora da risolvere i problemi legati alle assicurazioni, nonché ai protocolli indirizzati alle varie location al di fuori degli stati principali in cui si svolgono le riprese dei titoli in questione (USA, Gran Bretagna e Australia).

Le case di Hollywood dovranno inoltre vedersela con le regole sugli spostamenti, visto che gran parte dei membri di cast e delle troupe provengono da un paese ancora a rischio come gli Stati Uniti. Per il momento, le produzioni più fortunate sono quelle previste in Nuova Zelanda: titoli come Avatar 2 e la serie de Il Signore degli Anelli dovrebbero infatti tornare regolarmente al lavoro dopo una quarantena di 14 giorni.

The Batman, Jurassic World 3 e Shang-Chi, lo ricordiamo, hanno tutti un'uscita prevista per il 2021.