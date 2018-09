The Batman, Josh Gad stuzzica i fan come Pinguino e scrive: 'Jon Hamm, ti aspetto!'

Il DCEU in questi giorni sta venendo scosso da rumor più o meno credibili, specie in riferimento a Superman e all'atteso The Batman. Proprio sull'attesissimo film scritto e diretto da Matt Reeves, oggi è tornato a twittare anche Josh Gad, che ricordiamo è vociferato nei panni del Pinguino e che continua la sua campagna di "stuzzicamento" ai fan.

Nelle ultime ore, infatti, dopo l'apparente smentita di Kit Harington considerato dalla Warner nei panni di Batman, a candidarsi apertamente al ruolo ci ha pensato l'ottimo Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver), che ha rivelato di "essere pronto a una simile avventura", di "essere fan dei fumetti di Batman da quando aveva 9 anni" e anche che "accetterebbe la parte a patto che si tratti di una buona sceneggiatura".



Seguendo le dichiarazioni di Hamm, allora, Gad è tornato a postare nei panni non ufficiali di Pinguino, condividendo via social un gif del mitico Pinguino di Danny DeVito e scrivendo: "Ti sto aspettando, Jon Hamm". Ovviamente, come spiegavamo, non c'è nulla di ufficiale, ma Gad pare divertirsi molto a cavalcare quest'onda di incertezza e non ufficialità, solleticando l'interesse degli appassionati.



Alla fine potrebbe davvero essere che sia stato scelto come Pinguino da Reeves o persino prima del suo arrivo e che abbia una parte in The Batman, ma finora non ci sono né conferme né smentite.