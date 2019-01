The Batman, Josh Gad continua a stuzzicare i fan su di un suo possibile Pinguino

Dell'attesissimo e travagliato The Batman della Warner Bros. e diretto da Matt Reeves (The War - Il Pianeta della Scimmie) sappiamo ancora pochissimo, anche se la scarsezza della informazioni ufficiali legate al progetto è perfettamente controbilanciata dai rumor e dalle tante supposizioni dei fan.

Uno di questi rumor, appena di pochi giorni fa, è quello relativo nuovamente alla presenza del Pinguino nel film come antagonista principale del Cavaliere Oscuro, anche se non sarà l'unico, visto che nell'ultima stesura di sceneggiatura sarebbero in realtà diversi i villain a comparire nel film.



Seguendo ancora una volta l'onda dei rumor e della loro risonanza via social, il buon Josh Gad (La Bella e la Bestia) ha voluto stuzzicare i fan con una nuova GIF proprio relativa al Pinguino, portandoci a pensare di nuovo al possibile ingaggio dell'attore da parte della Warner e di Reeves per ricoprire il ruolo del villain.



Secondo Heroic Hollywood e We Got This Covered, infatti, il Pinguino sarebbe cosa ormai certa in The Batman, tanto che Reeves avrebbe chiesto di non inserire il personaggio in Birds of Prey, così da poterlo presentare direttamente nel suo film, che stando sempre ad alcuni recenti rumor potrebbe uscire nel 2020, con le riprese previste per il prossimo autunno.