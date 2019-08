The Batman, Josh Gad conferma che non sarà il Pinguino nel nuovo film Matt Reeves

Se Dave Bautista vuole essere Clayface per l'etichetta Worlds of DC della Warner Bros., l'attore Josh Gad si è tirato definitivamente fuori dalla corsa al ruolo del villain Pinguino per The Batman, il prossimo film di Matt Reeves.

L'attore de La Bella e La Bestia, che in questi mesi è stato al centro di insistenti rumor che lo volevano associato al film con protagonista Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne, ha chiarito che non farà parte del progetto.

Parlando con MTV News, Gad ha voluto deliberatamente mettere fine alle chiacchiere:

“Mi sono reso conto che queste voci sono state alimentate anche fin troppo, e parte della colpa è stata anche mia perché in realtà un po' la situazione mi divertiva. Però di tanto in tanto pensavo: 'Mmm, forse dovrei dire qualcosa, dato che per quanto ne so, io non sarò il Pinguino in quel film'. Quindi, eccoci qui. Le persone stavano utilizzando fin troppo del loro tempo libero per cercare di capirci qualcosa."

L'attore però non ha voluto confermare se si sia mai effettivamente incontrato con i produttori del film per discutere della parte, probabilmente perché ad oggi non si hanno dettagli ufficiali sul progetto e quindi la stessa presenza del Pinguino è pura speculazione.

Un'altra speculazione è la possibilità di vedere Pierce Brosnan nei panni di Alfred, voce di corridoio che vi abbiamo riportato dopo l'elenco di tutte le informazioni e i rumor su The Batman.