The Batman: Josh Gad chiarisce il suo coinvolgimento come Pinguino

Stando a diversi record piuttosto affidabili, il nuovo film di Batman con Robert Pattinson vedrà la presenza di molti villain storici del Cavaliere Oscuro. Tra questi dovrebbe esserci anche il Pinguino, personaggio interpretato da Danny DeVito nel secondo film di Tim Burton che ha da mesi un forte candidato.

Stiamo parlando di Josh Gad, attore che nel recente periodo ha stuzzicato più volte la fantasia dei fan con la sua candidatura per vestire i panni del villain. Dopo l'ufficialità di Pattinson come nuovo Batman Gad aveva twittato "Eh, potrei batterlo".

Nonostante l'insistenza dei fan e la fantastiche fan art che lo hanno rappresentato come Pinguino, l'attore ha voluto chiarire la situazione smentendo definitivamente - almeno per il momento - il suo coinvolgimento nel film di Matt Reeves: "Ok, visto che continuate a chiedermelo... per quanto abbia AMATO torturarvi tutti sul Piguino, mi sento in dovere di dirvi che in realtà non interpreterò il personaggio. Ma le fan art e tutto il vostro amore mi hanno molto divertito."

The Batman, titolo provvisorio del film di Reeves, sarà incentrato su una versione inedita del Cavaliere Oscuro per quanto riguarda il grande schermo: il Bruce Wayne che vedremo sarà infatti molto più giovane rispetto ai personaggi visti nei film precedenti e sarà inoltre esplorata la sua vena da Detective, in atmosfere noir simili a quelle di Chinatown di Roman Polanski.