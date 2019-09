The Batman, Jonah Hill vuole il doppio di quanto guadagnerà Robert Pattinson

Alcuni villain vogliono solo veder bruciare il mondo, altri più banalmente vogliono solo tantissimi soldi: corteggiato per la parte dell'Enigmista, in queste ore Jonah Hill è in trattative per unirsi a The Batman di Matt Reeves, e secondo le fonti starebbe mercanteggiando per la paga.

Secondo il giornalista di Variety Justin Kroll, l'offerta di partecipare a questo nuovo adattamento della DC Films è stata avanzata da un mese, e da allora il denaro è un dettaglio molto importante per la riuscita (o meno) dell'operazione. A un certo punto, la domanda di Hill è salita fino a $10 milioni, in pratica più del doppio di quanto Robert Pattinson prenderà per interpretare Batman.

Secondo Kroll spetterà alla Warner Bros. decidere se Hill è l'attore da botteghino giusto e se vale un investimento così grande da giustificare tale cifra: indipendentemente dal personaggio che interpreterà, comunque, piuttosto limitarci a fare i conti in tasca alla Warner vale la pena di notare che, per chiedere un cachet così alto, Hill è consapevole di dover interpretare una parte fondamentale nel film di Reeves, che dovrebbe includere diversi villain: che il suo sia il cattivo principale?

Staremo a vedere.

Per altre notizie, vi ricordiamo che in queste ore la produzione sta corteggiando anche Jeffrey Wright per la parte del commissario Gordon.