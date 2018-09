The Batman: Jon Hamm afferma di essere interessato al ruolo!

La telenovela su Batman continua: Jon Hamm, star di Baby Driver e protagonista della pluripremiata serie televisiva Mad Men, si è detto assolutamente interessato ad interpretare Bruce Wayne in The Batman, il nuovo film di Matt Reeves.

Con Ben Affleck ormai più fuori che dentro (anche a causa di una spropositata clausola assicurativa), l'identità del prossimo Batman dipenderà evidentemente dalla strada che Reeves vorrà prendere con la sua nuova saga.

Qualora la storia dovesse raccontare di un Bruce Wayne alle prime armi, e quindi ancora giovane, si è vociferato che Kit Harington potrebbe essere una delle scelte prese in considerazione dalla Warner, anche se qualche minuto fa vi abbiamo confermato che l'attore non ha ancora incontrato né la compagnia, né il regista.

Se invece il film dovesse proseguire la storia del Bruce Wayne di Affleck, e quindi post-Justice League, e si optasse per un cambio di attore, Jon Hamm ha affermato di essere pronto ad indossare il mantello.

Parlando con Graham Bensinger nel corso di un'intervista andata in onda poche ore fa, il protagonista di Mad Men ha detto di essere sempre stato un fan dei fumetti e, che sarebbe disposto ad interpretarlo sul grande schermo. Ma ad alcune condizioni.

"Dipende dalla sceneggiatura, dalla storia", ha detto Hamm. "Sono un grande fan dei fumetti, lo sono sempre stato. Ho letto libri a fumetti da quando avevo 9 anni o giù di lì. E sono abbastanza informato su molti di loro e mi piace il genere."

L'attore ha anche espresso il suo amore per Black Panther e la serie tv di FX Legion, mettendo in chiaro però che non ha ancora avuto alcuna conversazione ufficiale riguardo alla possibilità di interpretare Batman. "Probabilmente sarei adattato a quel costume" ha aggiunto. "Dovrei allenarmi molto, cosa che faccio regolarmente. Sono innamorato del personaggio, e sono sicuro che ci sia una versione interessante là fuori per cui sarei adatto. Se la Warner volesse toccarmi sulla spalla e chiedermi di farlo, non vedo perché dovrei dire di no."

Che ne pensate riguardo a questa faccenda? Fatecelo sapere nei commenti!