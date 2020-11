The Batman, Joker ha ancora il volto di Johnny Depp in questa nuova fanart

Johnny Depp non se la sta passando troppo bene ultimamente, e sappiamo tutti perché. E ora che è stato allontanato dal franchise di Animali Fantastici e rimpiazzato come Grindelwald, i fan sperano ancor di più di poterlo vedere in un altro ruolo: quello di Joker nell'universo di The Batman.

"Johnny Depp nei panni del Joker. Ecco un piccolo throwback e una rivisitazione di un concept che realizzai del Grindelwald di Johnny Depp per trasformarlo in Joker. Sono molto dispiaciuto del fatto che non sarà più in Animali Fantastici 3, spero che Warner Bros. gli dia un'altra chance in futuro" scrive infatti l'artista Mizuri nella caption del post che ci presenta la sua più recente fanart a tema Joker e The Batman, che questa vede come protagonista proprio Depp.

Non è certo la prima volta che l'attore di Pirati dei Caraibi e Edward Mani di Forbice viene associato al ruolo dai fan e dagli artisti del web, e persino Kevin Smith si è detto entusiasta di un possibile coinvolgimento di Depp nel franchise.

Tuttavia, visto quanto accaduto di recente con Warner Bros., e il processo contro Amber Heard ancora in calendario (quello appena concluso era contro il tabloid inglese The Sun), le possibilità che un ruolo del genere venga affidato proprio a Depp sembrano, al momento, davvero esigue.

Vedremo in futuro cosa accadrà, e quando il Joker farà la sua comparsa nell'universo ideato da Matt Reeves.

The Batman arriverà nelle sale a marzo 2022.