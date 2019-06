The Batman e Joker potrebbero essere collegati: ecco come

Secondo IMDb, i prossimi e attesissimi film DC e Warner Bros. The Batman e Joker potrebbero finire con l'essere direttamente collegati: ad unire i puntini ci ha pensato la rubrica IMDbrief, pubblicata dal celebre sito cinematografico su YouTube.

Oltre a lodare la nuova carriera di Robert Pattinson, un po' come abbiamo fatto noi recentemente in un articolo dedicato ai migliori ruoli di Robert Pattinson, IMDbrief segnala che il film scritto e diretto da Matt Reeves dovrebbe essere ambientato intorno negli anni '90.

Partendo da questo dettaglio, il video sottolinea come già in passato il controverso Darren Aronofsky, prima di Christopher Nolan, volesse realizzare una serie di film su Batman ispirati a Anno Uno di Frank Miller: i film sarebbero stati ambientati proprio negli anni '90 e all'epoca il regista di Madre! aveva cercato Joaquin Phoenix per il ruolo del Joker.

Da lì, il video cita molti celebri fumetti di Batman che includono il Joker, chiedendosi se Reeves, Pattinson e Phoenix stiano segretamente pensando di unire i puntini: del resto sappiamo che il regista de Il Pianeta delle Scimmie ha intenzione di realizzare una nuova trilogia, e sarebbe impensabile avere un nuovo Batman senza un nuovo Joker.

Che entrambi i film siano ambientati negli anni '90, poi, potrebbe essere più che una coincidenza.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nuova foto ufficiale di Joker.