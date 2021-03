The Batman, il Joker di Jared Leto sarebbe apparso nel film di Ben Affleck?

La sua comparsa nel corso della sequenza Knightmare della Snyder Cut ha rinverdito le speranze dei fan di veder concedere più spazio, in futuro, al Joker di Jared Leto: certo è che ad oggi le possibilità sembrano comunque ridotte all'osso, soprattutto visto il cambio di rotta su quello che avrebbe dovuto essere il film sul Batman di Ben Affleck.

Il progetto, com'è noto ormai da tempo, cambiò completamente identità quando l'attore decise di abbandonare il DC Extended Universe, lasciando quindi spazio a quello che sarebbe poi diventato il The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson. In molti, dunque, si chiedono se nelle intenzioni originali ci fosse anche quella di inserire nel film il personaggio di Jared Leto.

Va detto che, ad oggi, non sembrano esserci prove relative alla presenza di Joker nel film con Ben Affleck: Warner Bros. non ha mai dichiarato nulla al riguardo e, in fin dei conti, quella versione del villain sembrava destinata ad essere definitivamente cestinata. Il film con Affleck si sarebbe probabilmente concentrato sullo scontro tra il nostro eroe e Deathstroke, ma voci relative alla trama ci parlano di un Batman fortemente tormentato e in visita ad Arkham... Perché, dunque, non lasciare un po' di spazio anche all'ospite per eccellenza della clinica psichiatrica di Gotham?

Probabilmente, comunque, non sapremo mai come sarebbe andata! Recentemente, intanto, è saltato fuori che nel Batman con Ben Affleck sarebbe dovuta apparire anche Batgirl.