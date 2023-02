The Batman e Joker, James Gunn ammette: 'Per Elseworld asticella più alta rispetto al DCU'

Film come The Batman e Joker sono stati la risposta migliore a chi accusa i cinecomic di puntare sulla quantità più che sulla qualità: critica e pubblico si sono uniti nel dedicare il loro plauso ai film di Matt Reeves e Todd Philips, e la produzione non sembra intenzionata a cambiar strada ora che ci sarà da lanciare il DC Universe.

A parlarne, dopo aver annunciato titolo e data d'uscita di The Batman - Parte II, è stato proprio James Gunn: il deus ex machina del DC Universe ha infatti parlato dei propri piani per questo Capitolo 1 del franchise, riservando però alcune parole ai cosiddetti Elseworld (universi paralleli come quelli, appunto, di The Batman e Joker) e sulle aspettative che gravano su questi ultimi.

"L'asticella degli Elseworld sarà piazzata più in alto di quanto lo sarà per i film del DC Universe. Non significa che non cercheremo sempre di puntare in alto, ma ci sarà bisogno che si tratti di qualcosa di davvero speciale perché decidiamo di raccontare qualcosa che esca dai confini della nostra continuity, di investire soldi in progetti del genere" sono state le parole del regista.

Più chiaro di così, insomma, il nostro James non avrebbe potuto essere: gli Elseworld continueranno a declinare i cinecomic in maniera più autoriale, proprio come visto finora! Contenti? Diteci la vostra nei commenti! Matt Reeves, intanto, ci ha svelato alcuni dettagli su The Batman - Parte II.