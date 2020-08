The Batman, il Joker di Heath Ledger ha ispirato l'Enigmista del film di Matt Reeves?

Il trailer di The Batman ha incuriosito i fan dell'Uomo Pipistrello e naturalmente i paragoni con i film precedenti, da Burton a Christopher Nolan fino a Snyder si sono sprecati. Uno dei personaggi che ha destato maggiore interesse è l'Enigmista, interpretato da Paul Dano. Nonostante non venga mostrato in viso la sua presenza si sente parecchio.

In base a quanto visto nel trailer per diversi appassionati sembra chiaro come il personaggio di Dano sia ispirato all'iconico Joker di Heath Ledger.

Soprattutto per il modo in cui l'Enigmista del trailer di The Batman tormenti il protagonista, ricordando proprio l'ossessiva azione criminale del clown di Nolan.



L'Enigmista di The Batman sembra decisamente meno folkloristico rispetto a quello di Batman Forever, interpretato da Jim Carrey in maniera istrionica e buffonesca.

Ciò che sembra simile al Joker di Ledger è il tono vocale, davvero inquietante e ricco di sfumature, oltre al tipo di battaglia psicologica che il personaggio instaura nei confronti del Cavaliere Oscuro di Reeves.

Nel trailer l'Enigmista sembra davvero intenzionato a mettere l'intera Gotham City contro Batman. Un'azione che ricorda molto il modus operandi del Joker di Ledger.

Il cast del film comprende Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Zoe Kravitz in quelli di Catwoman e un irriconoscibile Colin Farrell nelle vesti di Pinguino.

