The Batman, Joker nel film di Matt Reeves? Ecco gli attori che i fan vorrebbero nel ruolo

In molti sembrerebbero propendere per degli attori che di interpretare iconici villain dei fumetti ne sanno già qualcosa, come ad esempio Willem Dafoe (indimenticabile nei panni di Green Goblin in Spider-Man) o Cameron Monaghan (il Joker della serie tv Gotham ); altri parteggiano per altri artisti che hanno dell'ecletticità una delle loro caratteristiche principali, come Jim Carrey e Johnny Depp (le fanart su Johnny Depp come Joker ormai non si contano più d'altronde); altri ancora punterebbero su un altro tipo di clown, Bill Skarsgård (IT), o un altro genere di residente dei manicomi, Dan Stevens (Legion).

Il Joker in The Batman ? Le voci al riguardo stanno prendendo sempre più piede, come anche i fancast sui possibili interpreti del ruolo. Chi chiama a gran voce il pubblico affinché indossi la corona del Principe Pagliaccio di Gotham?

I don't want to jump on The Batman hype train... But the Willem Defore picture makes him seem like THE PERFECT person to play The Joker is Joaquin Phoenix doesn't reprise his role. https://t.co/KbbcGqemvN — Cole Schlegel (@Schlayygs) June 9, 2020

if joker in the batman (2021) isn’t played by either willem dafoe or lakieth stanfield i don’t want it — kaira (@kairabrandt) June 9, 2020

the batman but robert pattinson plays both batman & the joker — allison (@sugarscripts) June 9, 2020

The Batman featuring Robert Pattinson is confirmed to have it's own version of The Joker and since today is Johnny Depp's birthday i'm just gonna say it:



HE DESERVES! 👏🏼😩#HappyBirthdayJohnnyDepp pic.twitter.com/gCeN6puBWz — Sienna (@winonasrider) June 9, 2020

okay although i would rather the joker not be in the batman (2021) if he is i only want dan stevens to play him NO EXCEPTIONS do you understand @mattreevesLA ???????????????????????????????????????????????????/ pic.twitter.com/swQyLvj2zq — pat :)) ᵇˡᵐ (@cullenslegacy) June 9, 2020

@mattreevesLA we don’t wanna nobody see but @cameronmonaghan as The Joker straight up‼️ — ScootaMann (@Scootamann_) June 9, 2020

@mattreevesLA We don’t need a new Joker when Pheonix and Leto are still alive. Please no new Joker. Get one of them please. — Trish Delish (@TrishaMarlena) June 9, 2020

We want Jim Carrey as a joker 😎 — Abdulaziz (@AZOOZ14hm) June 9, 2020

If the rumours are true and @mattreevesLA is looking to cast a Joker for Films 2 and 3 in his Batman Trilogy, then he needs to look at Bill Skarsgard, he has major Joker potential.#TheBatman #Batman #Joker pic.twitter.com/qLwVBVVnwJ — Jack Griffiths (@JGriffiths993) June 9, 2020