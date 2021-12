The Batman, Joker confermato? Barry Keoghan è nel cast ufficiale di Warner Bros.

Uno dei misteri che avvolge l'attesissimo The Batman di Matt Reeves è legato alla possibilità che Barry Keoghan possa interpretare Joker, iconico villain del Cavaliere Oscuro di Gotham City.

Nelle scorse settimane ci sono state molte indiscrezioni sull'argomento, l'ultima delle quali puntava all'esistenza di due diverse versioni di The Batman (una con l'apparizione di Joker, una senza) ma a quanto pare la Warner Bros. potrebbe aver preso una decisione definitiva in merito: il nome di Barry Keoghan infatti appare nel cast ufficiale di The Batman fornito in queste ore dalla Warner Bros. alla stampa britannica (è ancora assente dai materiali per la stampa italiana), e nell'elenco che potete trovare cliccando sul link della fonte disponibile in calce all'articolo, viene specificato che la star di Eternals interpreterà un personaggio di nome Stanley Merkel.

Naturalmente secondo le indiscrezioni dovrebbe trattarsi di un personaggio 'finto', una sorta di prestanome per nascondere il vero ruolo di Barry Keoghan (o, al massimo, tale Stanley Merkel potrebbe diventare Joker nel corso del film), ma la conferma ufficiale dell'attore nel cast del film sicuramente getterà benzina sul fuoco dell'hype tra i fan affascinati dalle teorie che stanno girando sul suo conto.

Voi siete ancora scettici o vi siete lasciati convincere dal possibile esordio di Joker nel mondo di The Batman? E soprattutto, pensate che Barry Keoghan sia (eventualmente) l'attore giusto per la parte? Ditecelo nei commenti!

The Batman uscirà il 4 marzo 2022.