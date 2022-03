The Batman: il Joker di Barry Keoghan si è tagliato la faccia da solo come nei fumetti?

The Batman ha tagliato una clamorosa scena col Joker di Barry Keoghan, il personaggio che nella versione del film distribuita nelle sale esordisce nei minuti finali rimanendo principalmente nella penombra della sua cella. E' possibile che questo Joker si sia tagliato la faccia da solo?

Innanzitutto è interessante notare che, esattamente come il Batman di Robert Pattinson, il Joker di Barry Keoghan non ha origine sullo schermo, è già rinchiuso ad Arkham durante gli eventi del film ed è già stato chiaramente sconfitto una volta dalla sua nemesi. Secondo Matt Reeves, il "Joker" di The Batman in realtà non è ancora il Joker che tutti conoscono - il regista, che ha citato i film The Man Who Laughs e The Elephant Man come fonte di ispirazione, si è riferito al personaggio come ad un 'pre-Joker' - e il suo viso sfigurato è frutto di una malattia congenita che gli impedisce di smettere di ridere.

Quindi no, il Joker di The Batman non si è tagliato da solo la faccia e i suoi difetti fisici sono congeniti, ma ciò non vuol dire che il personaggio non possa evolversi anche da un punto di vista estetico. Del resto per stessa ammissione del regista non si tratta del 'vero Joker', e secondo alcuni fan è possibile che in futuro la saga di The Batman si rifarà al fumetto 'Death of the Family', una storia dell'autore Scott Snyder nel quale appunto Joker si faceva rimuovere la faccia (proprio all'interno delle mura di Arkham) allo scopo di dimostrare a Batman che la sua forza non stava nella sua 'maschera', nel suo ghigno, ma che andava più in profondità.

Un concetto molto oscuro che ben si adatterebbe all universo di The Batman creato da Matt Reeves, che per altro ha già ampiamente citato le opere di Scott Snyder nel primo film della saga. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.