The Batman, il Joker di Barry Keoghan conquista il web: ecco una nuova incredibile fanart!

La scena tagliata di Joker in The Batman rilasciata nei giorni scorsi ci ha permesso di dare uno sguardo più approfondito al villain interpretato da Barry Keoghan. Il terribile personaggio sembra aver già conquistato il pubblico come dimostra questa incredibile fan art spuntata sul web.

Come potete vedere voi stessi nel post riportato in calce alla notizia, un utente ha voluto mostrare la sua versione del pagliaccio principe del crimine, riprendendo alcune delle sue caratteristiche più note come i capelli verdi e l'abito viola e fondendole con il volto pesantemente sfigurato del Joker interpretato da Keoghan.

Certo per il giovane attore irlandese non sarà facile vestire i panni di questo villain che negli ultimi 30 anni è stato interpretato da attori del calibro di Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto e poi Joaquin Phoenix ma nonostante gli illustri predecessori, questo amatissimo cattivo sembra già essersi conquistato dei nuovi caratteri totalmente distintivi.

A riprova dell'apprezzamento riscosso da parte del pubblico, in brevissimo tempo la scena di Joker in The Batman è diventata virale e per ringraziare i suoi fan del successo riscosso nei pochi attimi in cui appare dinnanzi alla macchina da presa, Barry Keoghan sui social ha scritto: "Lo dico onestamente, sono rimasto senza parole ma posso dire di sentirmi a dir poco BENEDETTO per aver avuto l'occasione di interpretare questo ruolo dopo gli INCREDIBILI, INCREDIBILI attori che lo hanno fatto prima di me. Questa è la mia versione. Divertitevi".