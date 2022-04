The Batman, il Joker di Barry Keoghan diventa un'action figure davvero inquietante!

Se n'è parlato tanto, ma alla fine del Joker di Barry Keoghan abbiamo sentito soltanto la voce, almeno nella versione di The Batman sbarcata sul grande schermo: la scena pubblicata in un secondo momento da Matt Reeves ci ha infatti permesso di dare un'occhiata alla nuova versione del villain che, stando a quanto vediamo, pare abbia già fatto colpo.

Mentre un uomo mascherato da Joker guida una rapina in Brasile, infatti, internet ci offre un primo sguardo ad una nuova, inquietante action figure ispirata proprio al volto del personaggio interpretato da Barry Keoghan in quella breve ma intensa sequenza del film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz.

Volto martoriato, sorriso devastato e denti marci e storti, il Joker di Barry Keoghan ci appare qui decisamente più nitido di quanto lo sia stato nella scena dell'interrogatorio mostrataci qualche giorno fa, nel quale riuscivamo a intravedere il suo volto solo dietro il velo delle sfocature sapientemente gestite da Reeves per non rovinarci del tutto la sorpresa.

L'action figure targata Por Toys, comunque, conferma l'altissimo potenziale di una declinazione del Joker che sembra distanziarsi non poco da quelle celebri di attori come Jack Nicholson ed Heath Ledger: il buon Barry saprà mantenere le promesse? Noi speriamo decisamente di sì! Vediamo, intanto, quali sono le principali teorie sui sequel di The Batman.