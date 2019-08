The Batman: John David Washington raggiunge Pattinson nel cast?

In questo momento l'unico membro del cast confermato per The Batman è il Cavaliere Oscuro in persona Robert Pattinson, ma stando alle ultime indiscrezioni Matt Reeves ha già in mente una delle co-star.

Secondo quanto riportato da Geeks WorldWide, infatti, il regista e Warner stanno considerando di ingaggiare John David Washington per un ruolo chiave nel film del Crociato Incappucciato. Le trattative tra lo studio e l'attore non sono ancora iniziate ma per il report uno dei ruoli possibili sarebbe quello di Harvey Dent.

Figlio di Denzel Washington e star dell'acclamato BlackKklansman di Spike Lee, film grazie al quale è stato candidato alla scorsa edizione dei Golden Globe, Washington è apparso di recente nel primo teaser ufficiale di Tenet (pubblicato in sala e non ancora diffuso in rete), il nuovo atteso film di Christopher Nolan che vedrà nel cast anche lo stesso Pattinson.

Le riprese di The Batman dovrebbero partire a inizio 2020 perciò avremo sicuramente nuove notizie sul cast nei prossimi mesi: l'attesa è molta soprattuto per scoprire chi saranno i nuovi interpreti di personaggi iconici come Catwoman e Il Pinguino. L'ultima conferma ufficiale riguarda però la troupe dei collaboratori di Reeves, è stato infatti confermato che Graig Fraser sarà il DOP.