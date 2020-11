The Batman, John Boyega è Red Hood in una nuova fanart

È un nuovo giorno per il mondo, e una nuova occasione per gli utenti del web di mostrare tutta la propria creatività. Questa volta è il turno di una fanart di The Batman dedicata al personaggio di Red Hood, nella quale si immagina sia John Boyega a prestargli il volto.

Non molto tempo fa fu proprio l'attore di Star Wars a proporre l'idea al Twitterverse, che di rimando ha accettato con entusiasmo l'idea di Boyega come interprete di Jason Todd, magari proprio nella continuity del film con protagonista Robert Pattinson.

Così l'artista Spdrmnkyxxiii ha voluto mostrarsi la sua versione del personaggio in questa spettacolare fanart.

"Edit veloce di @johnboyega come #JasonTodd" scrive nella caption del post su Instagram "John Boyega ha espresso interesse per il ruolo su Twitter. È un attore incredibile, e non mi dispiacerebbe vederlo nel ruolo, credo che se la caverebbe alla grande!".

Che ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti.

Certo al momento l'hype per il personaggio è tanto, soprattutto considerando il suo imminente arrivo nella terza stagione di Titans, interpretato da Curran Walters, che sta condividendo sui social diversi teaser della sua trasformazione in Red Hood.

Chissà dunque che Jason Todd non possa far capolino anche in un eventuale sequel di The Batman (dato che sembra decisamente improbabile la sua presenza nella pellicola in uscita nel 2022)...