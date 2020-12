The Batman, Joe Manganiello svela il film di Ben Affleck: 'Deathstroke avrebbe ucciso ...'

The Batman di Ben Affleck è destinato a rimanere uno dei sogni proibiti dei fan DC Films, dato che dal suo annuncio il progetto originale è cambiato drasticamente e tempo dopo è stato definitivamente assegnato a Matt Reeves e Robert Pattinson.

Tuttavia, gli appassionati da anni ormai bramano di conoscere dettagli relativi alla storia scritta originariamente da Ben Affleck, che come noto si sarebbe inserita all'interno dell'universo narrativo creato da Zack Snyder: il villain scelto dall'attore, che avrebbe dovuto produrre, scrivere, dirigere e interpretare The Batman, era nientemeno che Deathstroke di Joe Manganiello, presentato inizialmente tramite un famoso camera-test e poi rivelato ufficialmente in Justice League.

Ora, in una nuova intervista promozionale, proprio Manganiello ha rivelato succosi dettagli relativi al film mai girato:

"Si trattava di una storia davvero oscura, una storia nella quale Deathstroke era raccontato come uno squalo o il cattivo di un film dell'orrore. Il suo obiettivo era quello di smantellare la vita di Bruce dall'interno. Avrebbe ucciso uno dopo l'altro tutti quelli che erano vicini a Bruce, gli avrebbe rovinato la vita. Il suo scopo era quello di farlo soffrire perché era convinto che Bruce fosse responsabile di qualcosa che gli era successo".



Il film sarebbe stato ispirato a "Daredevi: Born Again", un popolare fumetto di Frank Miller per la MarvelSarebbe stato davvero fantastico, davvero oscuro e davvero difficile; ero molto eccitato per quella possibilità".



Deathstroke tornerà come noto nella Snyder Cut di Justice League: a tal proposito, l'attore ha rivelato che il nuovo taglio mohawk era stato pensato originariamente per The Batman. "In quel film c'era una scena climax nella sua storia e avevamo pensato di fargli radere la testa con questo taglio da guerriero mohawk, significava che sapeva che sarebbe andato verso la sua morte. Ho detto a Zack, 'L'ho sempre immaginato con un grande Mohawk bianco', e lui era totalmente d'accordo".