The Batman: Jim Lee della DC Comics ha appena confermato Robert Pattinson?

Dopo aver ricevuto la benedizione di Willem Dafoe, la star Robert Pattinson sembrerebbe essere stata confermata come nuovo Batman anche dal fumettista DC Comics Jim Lee.

Anche se la Warner Bros. e la DC Comics non sono note per anticipare le notizie relative al DCEU (o Worlds of DC che dir si voglia) tramite le loro personalità più riconosciute e i social media, Lee, il direttore creativo di DC Comics, è comparso su Instagram poco prima di prendere un volo per Abu Dhabi postando una foto piuttosto esplicativa.

Il leggendario artista e scrittore di fumetti diventato co-editore della DC ha postato con estrema nonchalance tutti i passatempi che stava per imbarcare con se allo scopo di trascorrere con maggior serenità il viaggio, e oltre al suo passaporto e il suo Nintendo Switch, ha inquadrato anche un tablet: proprio su quest'ultimo è leggibile il nome di Robert Pattinson, messo in bella mostra.

Ovviamente si tratta di pura speculazione ma la coincidenza non può passare inosservata, soprattuto con le maggiori testate hollywoodiane, da Variety all'Hollywood Reporter passando per The Wrap e Deadline, insistono col puntare il dito verso l'ex star di Twilight, che a detta di tutti sarà il prossimo Batman.

Naturalmente, vi terremo aggiornati.

