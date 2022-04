The Batman, Jim Carrey boccia il nuovo Enigmista: 'Non fa proprio per me'

Dopo aver letteralmente bastonato l Academy per la storia di Will Smith, la superstar Jim Carrey ha detto la sua su The Batman e il nuovo Enigmista, il villain interpretato da Paul Dano nel 'BatVerse' ideato da Matt Reeves.

In un'intervista con Unilad, Jim Carrey ha ammesso di non aver visto il film e garantito di essere un grande fan di Paul Dano come attore, ma ha anche rivelato che, allo stesso tempo, il poco che ha visto del nuovo Enigmista non gli è piaciuto affatto. Ha elogiato il collega più giovane e gli ha riconosciuto il merito di aver creato una strada diversa per il personaggio, ma ha sottolineato che semplicemente questa versione 'non fa per lui'.

"Non ho visto il film, ma so che è una versione dell'Enigmista molto oscura. Ho emozioni contrastanti a riguardo. A ciascuno il suo, come si dice. Amo Paul come attore, è un artista straordinario. Ma per me c'è un punto critico, quando inizi a coprire il volto delle persone col nastro adesivo e soprattutto quando incoraggi gli altri ad imitare le tue azioni. Alcuni malati là fuori potrebbero prenderti in parola e adottare i tuoi metodi. Ho sempre scelto i miei ruoli in base alla mia coscienza. Robotnik è un cattivo ma usa le bombe dei cartoni animati e nessuno si fa male. Non voglio assolutamente criticare The Batman, in alcun modo, ma semplicemente non è il mio genere di film. Sono certo che sia molto ben fatto".

Nel frattempo, anche Zoe Kravitz ha condannato il gesto di Will Smith agli Oscar 2022.