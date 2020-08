The Batman, Jeffrey Wright sull'elemento Detective: 'È un ritorno alle origini DC'

Dopo aver confermato che il trailer ufficiale di The Batman la totale assenza di CGI nel trailer di The Batman, l'interprete del Comissario Gordon Jeffrey Wright ha svelato alcune anticipazioni sulla componente investigativa del film e sulla nuova versione della Batmobile.

Ospite al Jess Cagle Show, l'attore ha confermato che l'elemento Detective sarà essenziale per lo sviluppo del personaggio di Robert Pattinson: "Prima di tutto, quando ho letto la sceneggiatura ho detto a me stesso 'Okay, ci siamo'. Perché come per Westworld, la serie di Batman riguarda il mistero. Se guardi all'origine, DC è Detective Comics, e la sceneggiatura è basata proprio su questo concetto, su questa idea di Batman come il più grande detective del mondo. Penso che Gordon sia una sorta di Watson per lui. Lo script lo evidenzia e dà anche un tono molto chiaro che è stato catturato dal trailer."

Parlando della Batmobile, Wright ha rivelato che il mondo di The Batman sarà fantastico ma allo stesso tempo radicato nella realtà: "Uno degli aspetti che più ho amato della sceneggiatura di cui sono rimasto entusiasta è la Batmobile: viene descritta come un'auto sportiva retrò e ipermodificata, ed è la cosa più folle che abbiate mai visto. Il film cerca di creare una certa accessibilità per la nostra Gotham, un mondo che sia tangibile e radicato in una realtà molto familiare. Ma allo tempo la macchina è fantastica e ottimizzata."

Intanto, qui potete trovare le nuove foto della Batmobile emerse dal set.