The Batman, Jeffrey Wright studia i fumetti dal set del film

Nelle scorse ore Jeffrey Wright, interprete de commissario Gordon in The Batman di Matt Reeves ha condiviso sulla sua pagina ufficiale di Instagram la foto di alcune delle ricerche a fumetti che sta studiando per prepararsi al ruolo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Wright - che erediterà la parte di Gordon da J.K. Simmons - ha condiviso un'immagine di Batman: The Golden Age Vol. 1: il libro brossurato raccoglie i primi anni di storia editoriale del Cavaliere Oscuro e include gli albi di Detective Comics #27-45, Batman #1-3 e Fair Comics #2, per testi e disegni dei creatori del personaggio Bill Finger e Bob Kane. Tra le storie include nel volume, il debutto di personaggi fondamentali per la storia della DC Comics come il commissario Gordon, Robin, Hugo Strange, Joker, Catwoman e tanti altri.

Le riprese di The Batman sono attualmente in corso nel Regno Unito, con nuove foto che stanno emergendo costantemente e che ci hanno permesso di dare un'occhiata più dettagliata al nuovo costume di Batman e alla Bat-moto, il che ha permesso ai fan di comprendere un po' meglio cosa l'acclamato regista e sceneggiatore Matt Reeves ha in serbo per il suo nuovo progetto.

Altre foto dal set hanno alimentato popolari teorie secondo cui il film si ispirerà a The Long Halloween e a includerà la Corte dei Gufi. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che la data di uscita di The Batman è stata fissata al 25 giugno 2021.