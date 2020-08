The Batman, Jeffrey Wright sconvolto: 'Non ho riconosciuto Colin Farrell sul set'

Il trailer di The Batman ha attirato l'attenzione su tanti aspetti del film di Matt Reeves: l'aspetto del Bruce Wayne di Robert Pattinson, la ritrovata indole violenta del giustiziere di Gotham ma, soprattutto, le sembianze dei villain con cui il nostro eroe dovrà scontrarsi.

Tra una Catwoman e un Enigmista, dunque, a suscitare maggior clamore è stato sicuramente il Pinguino interpretato da un Colin Farrell reso praticamente irriconoscibile dal make-up, al punto da mandare in confusione buona parte dei fan... E non solo loro.

Pare infatti che lo stesso Jeffrey Wright (il commissario Gordon del film di Matt Reeves) abbia avuto problemi a riconoscere Farrell sul set: "Ho già lavorato con quel make-up artist prima d'ora ed è davvero incredibile. Colin arrivò sul set un giorno ed io gli passai accanto ed ero tipo: 'Ok ragazzi, che succede? Dov'è Colin? Dobbiamo girare', è stato assurdo" ha raccontato l'attore.

Insomma, potete dormire sonni tranquilli: il buon Colin Farrell è davvero irriconoscibile nei panni del Pinguino, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dai truccatori! Sempre Wright, intanto, ha dato la sua parola sulla totale assenza di CGI nel trailer di The Batman; l'attore, inoltre, ha anche parlato della presenza di elementi da detective-story in questo The Batman.