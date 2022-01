The Batman: Jeffrey Wright risponde a tono a un troll idiota che non voleva un Gordon nero

Sebbene The Batman sia probabilmente il film più atteso del 2022, all'epoca del suo annuncio non erano mancate le polemiche riguardanti il casting della pellicola di Matt Reeves. Polemiche che arrivano puntualmente a infastidire gli attori coinvolti, non soltanto il protagonista Robert Pattinson ma anche Jeffrey Wright per via dell'etnia di Gordon.

Dopo la polemica su Robert Pattinson, conosciuto dal grande pubblico solo come "quello di Twilight", infatti, ce n'è stata un'altra che ha coinvolto Jeffrey Wright per via della nuova etnia del Commissario Gordon, che per la prima volta sul grande schermo sarà nero. Proprio a tal proposito, l'attore britannico ha risposto con stile ed eleganza all'idiozia di un troll di internet che gli chiedeva direttamente se pensasse fosse giusto per lui interpretare la parte di Gordon poiché il personaggio "era una brava persona bianca". Wright non usato le parole, bensì una clip tratta dal capolavoro La pantera rosa con Peter Sellers nella quale l'ispettore distrugge un piano di inestimabile valore.

Tornando invece al film vero e proprio, Jeffrey Wright aveva parlato di The Batman soffermandosi sul tono da detective story della pellicola di Matt Reeves: "Prima di tutto, quando ho letto la sceneggiatura ho detto a me stesso 'Okay, ci siamo'. Perché come per Westworld, la serie di Batman riguarda il mistero. Se guardi all'origine, DC è Detective Comics, e la sceneggiatura è basata proprio su questo concetto, su questa idea di Batman come il più grande detective del mondo. Penso che Gordon sia una sorta di Watson per lui. Lo script lo evidenzia e dà anche un tono molto chiaro che è stato catturato dal trailer".

"Uno degli aspetti che più ho amato della sceneggiatura di cui sono rimasto entusiasta è la Batmobile: viene descritta come un'auto sportiva retrò e ipermodificata, ed è la cosa più folle che abbiate mai visto".

The Batman approderà nelle sale il 4 marzo 2022.