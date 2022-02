The Batman, Jeffrey Wright sul rapporto tra Bruce e Gordon nella storia 'Anno Due'

Dopo aver lanciato l'idea di creare nuovi villain originali per il franchise di The Batman, l'attore Jeffrey Wright ha rilasciato una nuova intervista al The Independent definendo il film di Matt Reeves una storia 'post-origini'.

Jeffrey Wright ha affermato che The Batman sarà ambientato nel periodo "post-origine" del supereroe e getterà le basi per la famosa e complessa amicizia tra Batman e Jim Gordon, iconico commissario di polizia di Gotham City ma ancora tenente durante la storia del film di Matt Reeves: "Questo è il secondo anno", ha detto Wright a The Independent. "Quindi è un po' una sorta di storia post-origini per Batman. E detto questo, se la relazione tra Batman e Gordon fosse un palazzo, questo film sarebbe ambientato al piano terra. Ecco dove siamo all'inizio del nostro film."

Sebbene non sia l'adattamento di una precisa storia a fumetti, Matt Reeves ha nominato "Batman: Year One" e "Batman: The Long Halloween" come le due influenze principali in fatto di fumetti per il suo film: tutte e due le storie si svolgono nei primi anni del Cavaliere Oscuro, e in entrambe il protagonista impara lentamente a fidarsi di James Gordon nella loro crociata contro la corruzione e il crimine di Gotham City. "La Gotham di Matt è molto specifica", ha aggiunto Wright. "Il film è molto basato sul lato investigativo, dunque affonda nella relazione tra Batman e Gordon. Porta un'autenticità che penso sia nuova per la serie".

