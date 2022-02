The Batman, Jeffrey Wright: 'Questo franchise dovrebbe creare dei villain originali'

Mentre Robert Pattinson e Zoe Kravitz sono con Neymar Jr a Parigi per spingere il marketing di The Batman, l'attore Jeffrey Wright ha tenuto un'intervista promozionale con ScreenRant nel quale ha toccato un punto fondamentale: i villain del Cavaliere Oscuro.

Il franchise di Batman del resto è a dir poco longevo, anche volendo escludere la serie televisiva degli anni sessanta e facendo partire il 'conto' da Batman di Tim Burton del 1989: nel corso degli adattamenti cinematografici, spesso e volentieri sono stati riproposti quasi sempre gli stessi villain (con tre diverse versioni di Joker, volendo contare anche quella di Joaquin Phoenix) e secondo Jeffrey Wright, interprete di James Gordon in The Batman, la nuova saga con Robert Pattinson dovrebbe iniziare ad inventare nuovi avversari.

Come sappiamo Matt Reeves sta creando un nuovo franchise per il Cavaliere Oscuro che oltre ai film per il grande schermo proseguirà in parallelo anche con serie tv spin-off per il servizio di streaming on demand HBO Max, e usando come esempio proprio lo show in sviluppo dedicato al dipartimento di polizia di Gotham City, Wright ha dichiarato: "Chi mi piacerebbe vedere come villain? Sai, nella serie tv originale avevano i villain che tutti noi conosciamo, ma nel corso degli episodi di tanto in tanto inventavano anche dei nuovi cattivi. Ad esempio, mi viene in mente Re Tut, venne creato appositamente per quella serie tv negli anni sessanta, quindi non vedo perché non dovremmo farlo anche noi. È fantastico rivisitare ciò che è molto familiare, ma allo stesso tempo penso che sia anche un'opportunità eccitante tirare fuori qualcosa di nuovo: in questo modo il franchise continua a crescere, continua ad evolversi".

Cosa ne pensate? Sicuramente un punto di vista interessante, che permetterebbe a The Batman di continuare a differenziarsi dai precedenti adattamenti cinematografici dell'Uomo Pipistrello. Il cinecomic DC Films uscirà il 3 marzo in Italia: nel frattempo, date un'occhiata al nuovo trailer di The Batman presentato in anteprima all'All Star Game dell'NBA.