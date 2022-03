The Batman: Jeffrey Wright pubblica una foto dall'ultimo giorno di riprese

Per celebrare l'uscita ma soprattutto il successo di The Batman al box-office, Jeffrey Wright ha pubblicato uno scatto che lo ritrae sul set nell'ultimo giorno di riprese della pellicola di Matt Reeves. L'attore statunitense è l'ultimo interprete al cinema del personaggio di Jim Gordon, Commissario della polizia di Gotham. Lo trovate in sala!

L'attore, per celebrare il film, ha quindi postato uno scatto che lo ritrae ancora con il trucco di Jim Gordon in quello che è stato l'ultimo giorno di riprese di The Batman, datato 12 marzo 2021, quindi quasi un anno fa esatto. Sono passati quindi 12 mesi tra la fine delle riprese del film e la sua uscita nelle sale cinematografiche. Ricordiamo che inizialmente il film sarebbe dovuto uscire il 26 giugno 2021, data poi posticipata all'ottobre successivo; quando poi si è capito che il COVID non avrebbe lasciato scampo al film, The Batman è stato posticipato a marzo, stavolta definitivamente.

Wright aveva così descritto il rapporto tra Gordon e Batman nel film di Reeves: "Questo è il secondo anno", ha detto Wright a The Independent. "Quindi è un po' una sorta di storia post-origini per Batman. E detto questo, se la relazione tra Batman e Gordon fosse un palazzo, questo film sarebbe ambientato al piano terra. Ecco dove siamo all'inizio del nostro film."

The Batman ha debuttato con 128,5 milioni di dollari in patria nel fine settimana appena concluso. Si tratta del secondo week-end con l'incasso più alto dall'inizio della pandemia, superato soltanto da Spider-Man: No Way Home. Si tratta del miglior debutto del 2022 e il quinto miglior risultato di sempre nel mese di marzo.

Ciò che rende il fine settimana ancor più impressionante è comunque il risultato all'estero. Al botteghino internazionale il risultato è di altri 120 milioni di dollari, che permettono agli incassi di schizzare verso i 248,5 milioni di dollari. Tre giorni soltanto nelle sale e risultati davvero incredibili.