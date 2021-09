The Batman, Jeffrey Wright: Non avete mai visto Gotham come viene descritta in questo film

In una nuova intervista promozionale Jeffrey Wright, che nell'attesissimo The Batman interpreterà il detective (non ancora commissario) James Gordon, ha rivelato alcuni dettagli sull'approccio del regista Matt Reeves nella messa in scena di Gotham City, l'iconica metropoli DC Comics.

Gotham, che i fan visiteranno non solo in The Batman ma anche nella serie tv prequel spin-off che Matt Reeves sta realizzando per HBO Max, secondo la star restituirà allo spettatore una sensazione tattile e grintosa differenziandosi da tutte le Gotham City viste finora al cinema, sia da quella neo-gotica del Batman di Tim Burton sia a quella ispirata al post-11 settembre nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Secondo Wright, ciò che i fan hanno potuto vedere della città finora, tramite il trailer di The Batman e le varie foto trapelate dal set, non può rendere l'idea di quanto Matt Reeves abbia lavorato per fare di Gotham un vero e proprio personaggio.

Parlando con IndieWire, Wright ha dichiarato: "E' diversa da tutte le Gotham che abbiamo visto prima. Sul set, era una Gotham che potevamo toccare. Ad esempio, dal modo in cui viene descritta la Batmobile, ho capito che l'estetica che stavamo cercando di ottenere era qualcosa di davvero palpabile. Quella macchina è così realistica che, se guardi con attenzione, potresti ritrovartela nei vicoli più bui di New York."

Il prossimo trailer si The Batman debutterà al DC FanDome 2021, in programma per il 16 ottobre. Tra gli altri titoli DC che appariranno durante l'evento citiamo Peacemaker, The Flash, Black Adam e Aquaman & the Lost Kingdom, senza dimenticare le numerose serie tv, i fumetti e i videogiochi.