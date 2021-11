The Batman, Jeffrey Wright è Jim Gordon nelle nuove immagini del film!

La speranza di tutti i fan è che il tempo delle brutte sorprese sia finito anche per The Batman: il film di Matt Reeves ha dovuto attraversare una produzione piuttosto travagliata, ma ad oggi non sembrano esserci ombre sulla sua release il prossimo marzo. Fino ad allora, però, perché non cercare di rubare qualche anticipazione qua e là?

Già nei giorni scorsi abbiamo ammirato da vicino la Batmobile di Robert Pattinson grazie alle nuove immagini del film che riporterà sul grande schermo il giustiziere mascherato di Gotham: nelle nuove foto trapelate in queste ore, però, il protagonista non è solo il Bruce Wayne interpretato dall'ex-star di Twilight.

A mostrarsi ai fan in compagnia del nuovo Batman, infatti, è stavolta Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon: nella nuova foto vediamo proprio il nostro Jim mostrare qualcosa al suo storico alleato, con tanto di baffetto d'ordinanza a ribadire che sì, Gordon potrà cambiare aspetto tutte le volte che vogliamo, ma certi dettagli meglio lasciarli lì per non far arrabbiare i fan.

Cosa ve ne pare? Vi convince la scelta di Jeffrey Wright per il ruolo del personaggio già interpretato da Gary Oldman e J.K. Simmons? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Frank Miller ha svelato il nome del suo Batman cinematografico preferito.