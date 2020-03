The Batman, Jeffrey Wright mostra il look baffuto di Jim Gordon

Una nuova foto pubblicata sul social network Twitter in queste ore ha mostrato per la prima volta Jeffrey Wright con gli iconici baffi di Jim Gordon, personaggio DC Films che interpreterà nell'attesissimo The Batman.

Una delle caratteristiche più iconiche di Jim Gordon, il commissario di Gotham City nei fumetti DC Comics, sono i suoi baffi, che artisti del calibro di JK Simmons e Gary Oldman si sono fatti crescere in passato per le precedenti incarnazioni sul grande schermo del celebre alleato di Batman. Wright, che è stato scelto per interpretare Jim Gordon nel nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson, è ben noto per la sua folta barba, un look che lo accompagna nella maggior parte dei suoi lavori per il grande e per il piccolo schermo, quindi alcuni rumor avevano ipotizzato un drastico cambio di stile per il commissario di Gotham.

La foto pubblicata su Twitter - dopo un'intervista proprio a tema Batman - ha però fugato ogni dubbio, mostrando un Wright con la barba rasata e un grosso paio di baffi. Precisiamo che, sebbene per comodità abbiamo utilizzato il titolo di "commissario" in questo articolo, il ruolo di Gordon nell'opera di Matt Reeves non è ancora chiaro, e considerato che la storia si concentrerà sui primi anni di attività del Cavaliere Oscuro è possibile che il Gordon di Jeffrey Wright non sia già il commissario del GCPD quando il film avrà inizio.

Con questo look, tuttavia, è quasi certo che l'attore abbia iniziato a girare le sue scene, con le riprese che stanno andando avanti in questi giorni nel Regno Unito. Per altri approfondimenti recuperate le nuove dichiarazioni di Zoe Kravitz su Catwoman e gustatevi ancora una volta le prime immagini ufficiali della Batmobile.