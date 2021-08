The Batman, Jeffrey Wright elogia Robert Pattinson:'Ha creato tre persone distinte'

Jeffrey Wright sta vivendo un periodo prolifico della sua carriera. La star di Westworld sarà tra i protagonisti della serie animata dell'MCU, What If... ?, nel ruolo dell'Osservatore e farà parte del cast di The Batman, il nuovo film sull'Uomo Pipistrello diretto da Matt Reeves. In una recente intervista Wright ha parlato del lavoro nel film.

"Abbiamo realizzato questo film tutti insieme, Rob [Pattinson], Zoë [Kravitz], Colin [Farrell] e John Turturro, tutti noi che abbiamo lavorato sotto la direzione di Matt Reeves per creare questi personaggi e una Gotham che fosse specifica per il nostro film. E quindi qualunque cosa facciamo individualmente è una specie di riflesso di ciò che stiamo facendo tutti ed è la visione di Matt. Ed è molto specifica, è un po' più un ritorno alla DC, come in Detective Comics. In tutto" ha raccontato Wright. Colin Farrell ha svelato quante scene avrà il suo villain, il Pinguino.



L'attore interpreta il commissario Gordon e non nasconde il suo entusiasmo:"L'ho adorato. Ho adorato la sceneggiatura e ho adorato quello che stavamo facendo. Lo stavamo facendo in circostanze che non amavo, davvero molto impegnative. Dopo aver chiuso ed essere tornati a settembre al lavoro è stato difficile, in particolare l'isolamento lontano dalla famiglia a Londra, isolato in un hotel vuoto. Ma abbiamo fatto, credo, un film brillante". E poi le parole d'elogio al protagonista, Robert Pattinson:"Ho adorato la dinamica che io e Rob siamo stati in grado di creare. Sono davvero entusiasta che le persone lo vedano. Crea tre persone distinte. C'è Rob, c'è Bruce Wayne e c'è Batman e sono tutti distinti. Davvero è fantastico ed è in arrivo la prossima primavera".



Non è ancora arrivato The Batman nelle sale che circola la voce sul possibile The Batman 2.