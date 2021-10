The Batman, Jeffrey Wright elogia la performance di Robert Pattinson: 'Sarà davvero figo'

Jeffrey Wright è un uomo molto impegnato in questo periodo, tra la promozione della serie Marvel What If...? quella di No Time To Die, ma qualche minuto per fare i complimenti a Robert Pattinson per la sua performance in The Batman li trova sempre.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'interprete del Commissario Gordon in The Batman Jeffrey Wright si è complimentato con il collega Robert Pattinson per la sua incredibile interpretazione nel film di Matt Reeves.

"Robert farà le cose a modo suo, e sapete, stavamo lavorando con la visione di Matt Reeves, quindi Robert farà ciò che fa Robert e sarà davvero figo, per come la vedo io" afferma l'attore, che ribadisce quanto sia stato gratificante lavorare con Pattinson "Ho adorato lavorare con lui, amo la sua interpretazione del personaggio, la sua energia, e il modo in cui ha portato dei livelli differenti a delle diverse parti della storia. E lavoriamo in sintonia, facendo affidamento l'uno sull'altro, azione e reazione. Io ho provato a dargli la mia versione di Gordon, e lui ha fatto la sua versione di Batman".

I fan DC si aspettano molto dalla pellicola diretta da Matt Reeves, specialmente dopo l'esplosivo primo trailer di The Batman mostrato lo scorso anno al DC FanDome.

Ma per scoprire se le aspettative non verranno deluse dovremo attendere ancora qualche mese...