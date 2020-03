The Batman, Jeffrey Wright eccitato per la Bat-mobile: 'Aspettate di sentirla'

Le prime immagini della nuova Bat-mobile di Batman nel film di Matt Reeves sono comparse come un fulmine a ciel sereno, condivise ancora sui social dallo stesso regista, e hanno causato la reazione stupita non solo da tutti i fan di Batman sparsi per il mondo, ma anche da Jeffrey Wright, che nel film interpreterà il Commissario Gordon.

Tra i primi a commentare sotto il post su Twitter condiviso da Reeves, Wright ha prima ricondiviso le prime immagini dell'auto con cui il nuovo Batman di Robert Pattinson si muoverà all'interno di Gotham City e poi ha scritto: "Aspettate di sentirla", anticipando l'eccitazione che deriverà dal rombo del suo motore per le strade notturne della città, che come possiamo notare è avvolta, come da iconografia classica, da una fitta nebbia.

Molto diversa dalle precedenti versioni della Bat-mobile, quest'ultima sembra parecchio simile a una potente vettura da strada, molto vicina nel design a una Dodge Challenger completamente nera; nelle precedenti apparizioni la ricordiamo per il suo propulsore a razzo nei due film diretti da Tim Burton e nelle sue forme sinuose e aliene nelle pellicole di Joel Schumacher; impossibile poi dimenticare il mitico tank tutto nero e armato fino ai denti della trilogia di Christopher Nolan... (senza poi tralasciare la versione vista in Batman v Superman, molto agile e performante).

Un bel turbo in evidenza, questo sì vicino alle iterazioni fumettistiche e più vecchie della vettura, dà all'automobile un look vintage, sportivo ed eccezionalmente realistico. Non sfigura per nulla al fianco di Batman e al design del suo costume, dato che anche questa sembra in qualche modo costruita in casa, un pezzo alla volta, come si può anche notare dal cofano.

Altre foto dal set hanno alimentato popolari teorie secondo cui il film si ispirerà a The Long Halloween e includerà la Corte dei Gufi. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che la data di uscita di The Batman è stata fissata al 25 giugno 2021: al momento ogni dettaglio sul film è avvolto dal mistero, ma lo scorso settembre Forbes ha riferito che il piano della Warner e di Reeves è quello di introdurre personaggi come Robin e Batgirl al fine di creare un Gotham-Verse condiviso.