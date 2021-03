The Batman, anche Jeffrey Wright celebra la fine delle riprese del cinecomic DC

Dopo l'annuncio della fine delle riprese di The Batman dato via social da Matt Reeves, ora è intervenuto anche l'interprete del Commissario Gordon, Jeffrey Wright, via Instagram, per celebrare la fine della produzione del reboot cinematografico del personaggio DC interpretato per l'occasione da Robert Pattinson.

Ha infatti condiviso via social un concept art del suo personaggio, scrivendo in didascalia: "Gordon chiude... per ora. A una anno esatto dal primo shutdown. Che viaggio". Quel "per ora" potrebbe riferirsi ovviamente a eventuali riprese aggiuntive o anche a dei sequel non annunciati ma che sono praticamente nell'aria.



Recentemente Bradley Parker, regista della seconda unità del film, ha definito The Batman un film fenomenale, dichiarando:



"Ho finito di recente di lavorare al film. Ho diretto la seconda unità a Chicago. È stato un vero spasso. Ancora una volta, si gioca in un sandbox molto, molto più grande dei film a cui sono abituato, ma si applicano molte delle stesse tecniche e idee. Adoro sia fare film giganteschi che piccoli. Sono tutti divertenti, ma ho sempre amato lavorare con Matt Reeves e questo è uno di quei progetti, come Loki, che sarà incredibile. Sono entrambi progetti fenomenali".



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Andy Serkis, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Peter Sarsgaard. Vi rimandiamo anche alle nuove foto del Pinguino e di Catwoman, arrivate recentemente sempre dal set di Liverpool.



Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 4 marzo 2022.