The Batman, Jeffrey Wright assicura: 'Non c'è CGI nel trailer'

Il trailer di The Batman ha sortito l'effetto desiderato: tra i fan del Cavaliere Oscuro l'hype è cresciuto in maniera direttamente proporzionale ai pugni dispensati da Robert Pattinson nella clip rilasciata al Fan Dome e, stando alle ultime dichiarazioni degli attori coinvolti, la situazione sembra destinata a proseguire su questa falsariga.

L'ultima uscita di Jeffrey Wright, ad esempio, contribuirà sicuramente ad alzare di un ulteriore grado la curiosità generatasi immediatamente intorno al trailer del film con l'ex-star di Twilight: l'attore ha infatti assicurato che, nelle scene che abbiamo potuto visionare, non è presente alcun intervento della CGI.

Il volto del nuovo commissario Gordon ha infatti spiegato: "Se guardate il trailer, a meno che non mi stia sbagliando, per l'intera durata del video non dovrebbe esserci il minimo intervento della CGI. È tutta fotografia". Niente effetti speciali insomma, niente interventi digitali: tutto ciò che abbiamo visto nel trailer dell'attesissimo film di Matt Reeves è frutto soltanto del lavoro di regia e fotografia.

Cosa ne pensate? Il fatto che non ci siano effetti speciali nel trailer contribuisce ad aumentare la vostra curiosità su The Batman? Siete soddisfatti di quanto visto finora? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo diamo uno sguardo a Catwoman in queste nuove fanart di The Batman; nelle nuove foto di The Batman, invece, abbiamo visto delle nuove immagini della batmobile.