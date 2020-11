The Batman, Jayme Lawson parla del suo personaggio: 'Siamo in sintonia'

Intervistata dall'Hollywood Reporter per parlare della sua esperienza sul set di The Batman, atteso film DC che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del nuovo Cavaliere Oscuro, l'esordiente Jayme Lawson ha svelato alcuni dettagli sul suo personaggio.

La Lawson interpreta Cara, una candidata politica in corsa per l'ufficio distrettuale di Gotham, e ha raccontato che finora non è stato facile mantenere i nervi calmi di fronte ad attori del calibro di Pattinson, Colin Farrell e Zoe Kravitz: "Non credo di esserci riuscita. Non ancora. Per essere onesta, arrossisco ancora ogni giorno."

Parlando del suo personaggio, l'attrice ha anticipato: "Penso che questo sia in sintonia con il mio personaggio. Lei deve fingere finché non riesce a raggiungere il suo obiettivo. Sta correndo contro i cani di grossa taglia. Perciò non mi sto trasformando molto sul set. Sono circondata da un sacco di grandi talenti e devo solo fingere. Sono la più nervosa di tutti, ma non posso farlo sapere. Quindi faccio solo quello che devo fare. Finora sta funzionando, quindi va bene."

Diretto da Matt Reeves, lo ricordiamo, il film è stato rinviato al 4 marzo 2022 in seguito ai vari slittamenti del calendario di Warner Bros. Nel frattempo, John Turturro ha parlato del suo Carmine Falcone.